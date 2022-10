El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berní, informó que el policía Fernando Nahuel Falcón, que abrió fuego con balas de goma contra un camarógrafo de TyC Sports durante la represión ocurrida en la entrada del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, fue separado de la fuerza.

Durante los incidentes que protagonizaron policías de la Provincia de Buenos Aires, en la que un hincha murió, entre los heridos se encontraba el camarógrafo Fernando Rivero.

En declaraciones a la prensa, Berni confirmó que el oficial que atacó al lanzó los disparos a quemarropa, ya no forma parte de las fuerzas policiales.

"Trabajamos toda la noche para saber qué fue lo que pasó. Hubo un Jefe de Seguridad que resolvió de la peor manera una situación que la policía no buscó”, sentenció.

Además, Berni expresó: "El que le disparó al camarógrafo de TyC Sports es un ex policía, porque fue echado de manera inmediata. Eso fue una locura, no hay nada que pueda justificar la reacción de ese efectivo porque en esa zona no había tumultos ni nada".