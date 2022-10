Cuando suceden hechos como los ocurridos fuera del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata siempre se busca a los responsables.

Sergio Berni, como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es uno de los principales apuntados y así lo entendió Daniel Retamozo, quien lo entrevistó en caliente cuando todavía estaba en el predio.

Berni no negó los hechos, pidió tiempo para la investigación, no justificó la agresión policial y explicó que esta se debe dirimir en la Justicia. Donde no quiso avanzar es en la interna policial, ya que esa misma mañana había reemplazado al titular de la departamental de La Plata, y horas más tarde se produjo la represión.