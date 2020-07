Manchester City goléo este miércoles a Newcastle por 5-0 y uno de los grandes protagonistas del encuentro fue el español David Silva, quien marcó uno de los tantos y dio un par asistencias.

La actuación de Silva fue elogiada por Pep Guardiola al tal punto que el entrenador del City consideró que el mediocampista es el mejor que vio en uno de los aspectos del fútbol.

“En los pequeños espacios, es quizá el mejor que he visto”, aseguró 'Pep' sobre Silva y explicó: “Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso”.

“Qué difícil es defender esa zona donde David Silva marca el pase a Kevin De Bruyne, esta una de las jugadas que el @ManCityES más repite desde hace dos temporadas. Una de las 'Zonas Indefendibles' de las que tanto habla Pep Guardiola. https://t.co/anvkSbPr2e”— Felipe Lucero on Twitter Link

“Lo que Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no sólo en este partido sino en los últimos 10 años”, expresó Guardiola sobre el futbolista de 34 años y destacó que sería un broche de oro para su carrera ganar la Champions League, que se disputará el próximo mes en Lisboa.

Silva no es el único que 'Pep' puso por encima de Messi sorprendiendo a todos

El prestigioso entrenador, a lo largo de los últimos meses, también le dio tremendos elogios a un juvenil del City: Phil Foden.

“Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador”, dijo con total contundencia. Y agregó: “tiene todo para convertirse en uno de los mejores jugadores”.