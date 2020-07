El máximo ídolo en la historia de Independiente, Ricardo Bochini, se refirió al reclamo salarial que hicieron los jugadores al club. “Me debían todo el último año de mi carrera y me lo pagaron con el partido despedida. Nunca hice un reclamo por el atraso en los pagos”, dijo al medio Independiente de América.

Por otro lado, el Bocha resaltó la importancia de Silvio Romero en el plantel. “Ojalá que lo puedan retener, porque es un buen jugador y en un equipo que funciona puede rendir mucho más”, dijo y agregó: ”si desde lo económico no puede sostenerlo, hay que buscar un reemplazante”.



Además, Bochini contó cuál es el tipo de delantero que prefiere. “Me gusta el 9 que sale a jugar con los volantes y puede generar su propio juego. No me gusta cuando dicen que un jugador juega bien y después lo ves tocar cerquita o para atrás. El jugador que juega bien es el que encara y va para adelante”, señaló.



Con respecto a la continuidad de Andrés Roa, el ídolo aseguró que “es muy técnico, tiene características de 10 y puede rendir”. En tanto, añadió: “Alan Velasco y Brian Martínez ya están para ser titulares”.