Mauricio Serna, en diálogo con Radio Génesis, salió a chicanear tanto a Gallardo como a todo River por el título que Boca le arrebató en la Superliga.

"Se veía un River que estaba cabizbajo y le había pesado mucho el partido contra Defensa. Los rostros dicen mucho y ese era el rostro del entrenador de ellos, daba pie para alimentar esa ilusión y fe de que Boca lo iba a terminar ganando", arrancó afirmando el colombiano.

Luego, recordó los gestos de aliento que pidió el 'Muñeco' a su gente y lanzó una frase bien tribunera: "No he visto nunca a un técnico de Boca pedirle aliento a su gente. Eso en Boca no existe. El hincha de Boca es así por naturaleza y eso lo hace diferente".

Pero se olvidó lo que sucedió en Madrid con Gago.



Hace poquito ya le había pegado al entrenador 'millonario':

“EL MENSAJE DE SERNA PARA GALLARDO: "LA SOBERBIA TE TERMINA CASTIGANDO" #FOXGol | Las palabras del Chicho Serna, ídolo de Boca, para el DT de River después de la consagración de los de la ribera en la #SuperligaxFOX. https://t.co/MsXyh6Lv38”— FOX Sports Argentina on Twitter Link

Como si no fuese poco, también comparó a Gallardo con Bianchi en un tema que nada tiene que ver con el fútbol. Serna destacó que "Carlos nunca faltó a un entrenamiento. Nos decía en confianza que tenía hasta la bendición de no enfermarse". Recordemos que el DT de River se perdió entrenamientos por cólicos renales y hasta un partido por un fuerte gripe que sufrió.