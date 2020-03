Cada vez que tiene un micrófono enfrente, Gustavo Alfaro lanza declaraciones que dan mucho que hablar. Esta vez, el entrenador disparó contra Carlos Tevez.

La relación entre ambos comenzó con dichos del DT que después nunca cumplió, como que el jugador iba a ser "la bandera" de su equipo y demás. Como se sabe, Tevez nunca fue titular indiscutido y tras la salida de Alfaro en diciembre pasado, lo criticó abiertamente en los medios.

Luego del título de Boca en la Superliga, con el 'Apache' como figura de la mano de Russo, 'Lechuga' le respondió. “No me enojó lo de Tevez, me desilusionó. Porque si hay un jugador que respeté fue Tevez, al que más respeté. Por lo que hablé al principio con él. Fue al único jugador que le fui a decir que lo iba a sacar", aseguró Alfaro en las últimas horas.

"Yo por lo general tomo las decisiones que tomo. No puedo andar explicándole a 30 personas por qué juegan o no; si queres venir a pedirme explicaciones, yo hablo con todo el mundo”, explicó sobre su suplencia.

En la charla con TyC Sports, el DT siguió y desmintió las declaraciones de 'Carlitos': “En ese punto, él sabía que no iba a jugar el partido de River. Tengo los videos del entrenamiento donde está en el equipo de los suplentes. Las cosas que hablamos, las hablamos. Cuando le explicaba la estrategia me dijo 'me hubiese dicho antes'".

Por otro lado, sobre el reconocimiento de algunos jugadores y Miguel Ángel Russo por su aporte para que Boca salga campeón, mencionó que le "sorprendió a medias, ya que uno a veces espera esas cosas de los demás". Y contó que no está en sus planes ir a retirar la medalla. "Tampoco sería justo que vaya, porque el título lo consiguieron los jugadores".