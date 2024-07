La psiquiatra alimentaria y nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, compartió una guía con alimentos que benefician la salud mental, titulada "This is Your Brain on Food" (Lo que la comida le hace a tu cerebro).

Síntomas como olvidar fechas o personas indican el deterioro cognitivo de una persona, siendo uno de los aspectos más preocupantes del cuidado del cerebro y la salud mental.

Aunque la enfermedad de Alzheimer no se puede prevenir, hay una hierba recomendada por la Universidad de Harvard que ayuda a mantener la memoria y combatir el estrés, que a menudo puede ser uno de los principales causantes de estas enfermedades cerebrales y problemas de salud mental.

Cómo podés mejorar la concentración según Harvard

El portal especializado Mayo Clinic señaló que los cambios causados por el Alzheimer afectan el funcionamiento del cerebro, reduciendo la memoria y causando el olvido de detalles importantes.

Sin duda, una alimentación saludable y equilibrada juega un papel fundamental, ya que el consumo de frutas, verduras y ciertas vitaminas favorece el buen desarrollo cerebral, teniendo un gran impacto en la salud general.

De la mano con esto, se descubrió que una hierba comunmente usada para cocinar, puede causar un impacto verdaderamente positivo en nuestro cerebro. Se trata del romero.

Qué beneficios tiene el romero

El consumo de romero brinda grandes ventajas a la memoria, ya que respaldan las numerosas propiedades antioxidantes y protectoras sobre el cerebro.

“El uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad” aclaró la doctora Naidoo.

Cómo podés preparar el romero

Ingredientes:

5 g de hojas frescas de romero.

250 ml de agua hirviendo.

¿Cómo hacerlo?