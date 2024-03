Según la Universidad de Harvard, existe un método que ayudará a dejar de lado la preocupación. Consiste en algunos ítems que se deberán tomar en cuenta para alejar los malos pensamientos.

El ritmo del día a día y situaciones relacionadas a como gira el mundo de hoy hacen que las personas tiendan a pensar de sobre manera en los problemas que los aquejan.

Cómo dejar de lado la preocupación según Harvard

Escribí lo que te preocupa

El primer paso consiste en escribir las cosas que te preocupan, de este modo puedes conocer cuáles son tus emociones y cómo regularlas. Así te será más fácil comprender lo que te pasa, pero también te servirá para poner límites.

Concentrate en el resultado y no en el problema

“La mejor solución para evitarlo es realizar una lista de las cosas que te preocupan, pensando en cual puede ser el peor resultado y el más probable, luego, a lado de ellos se debe escribir que se haría en cada caso”, señala el especialista en Harvard Arthur Brooks.

Repetí la frase "mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos"

La preocupación únicamente provocará mayor incertidumbre en la persona, además de estrés y ansiedad, por lo que aconseja repetirse una y otra vez “Mi preocupación no cambiará el curso de los acontecimientos".

Aprovechá el día

Otra forma de evitar “sobrepensar” es que, por las mañanas, cuando despiertes, te digas a ti mismo “no sé lo que me deparará este día, pero estoy vivo para experimentarlo y no lo desperdiciaré preocupándome por cosas que no puedo controlar", concluyó Brooks.