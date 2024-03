El perfeccionismo puede transformarse en un obstáculo cuando comienza a limitar tu rendimiento, lo que algunos psicólogos denominan perfeccionismo clínico. Este fenómeno se caracteriza por perseguir estándares exigentes a pesar de las consecuencias negativas, analiza una doctora de Harvard Bussines Review.

La autoestima puede verse afectada por la percepción del propio éxito. No se trata de conformarse con la mediocridad, pero es importante encontrar un equilibrio para no sucumbir ante la presión de alcanzar la perfección en todo momento.

Cuáles son las claves para que el perfeccionismo no arruine tu éxito según Harvard

Buscar la perfección puede ser una cualidad positiva, ya que puede impulsarte a alcanzar altos estándares y lograr resultados sobresalientes. Sin embargo, cuando este impulso se descontrola y se convierte en perfeccionismo, puede tener consecuencias negativas para ti sugiere la doctora Rahani Latta.

Medir el esfuerzo contra el beneficio

Es común entender que el esfuerzo y el trabajo arduo son fundamentales para avanzar en la vida y alcanzar el crecimiento y desarrollo personal. Sin embargo, según la doctora Latta, es importante que el esfuerzo que dedicamos esté equilibrado con los beneficios que obtenemos a cambio.

No frenarse por las imperfecciones

La doctora Latta señala que muchos perfeccionistas comparten una dificultad común: su tendencia al perfeccionismo les impide comenzar proyectos por miedo a cometer errores. Esta ansiedad y estrés actúan como obstáculos, impidiendo que avancen, incluso teniendo ideas brillantes.

Sugiere que debemos aprender a aceptar que cometer errores es parte del proceso, especialmente al iniciar algo nuevo.

Apoyarte en las herramientas más útiles

Contar con las herramientas adecuadas puede marcar una gran diferencia en la realización de tus proyectos, además de ayudarte a sentirte menos abrumado o ansioso por la cantidad de trabajo que enfrentas.

Es crucial identificar las herramientas que pueden facilitar tu labor y dedicar tiempo a aprender a utilizarlas correctamente. También es importante invertir en ellas para garantizar un rendimiento óptimo.

Buscar retroalimentación

Recibir retroalimentación es fundamental por varias razones. En primer lugar, te permite obtener una perspectiva externa que puede ayudarte a salir de tu propia mente y descubrir aspectos que no habías considerado previamente.

Además, te brinda la oportunidad de identificar áreas de mejora y fortalezas que debes potenciar y seguir desarrollando.

Atreverte a mostrar tu trabajo

Trabajar arduamente, esforzarse y crear pueden parecer en vano si tus esfuerzos no se comparten con el mundo. Es crucial tener valentía y lanzar tus ideas, proyectos o propuestas, incluso si no son perfectos o no están completamente desarrollados.