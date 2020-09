Damián Solari es el nombre del maquinista que le salvó la vida a un nene por estar atento y hacer bien su trabajo.

En las imágenes de la cámara del tren se puede ver a la perfección que el maquinista, usando barbijo aunque esté sólo en la cabina, nota algo extraño sobre las vías y decide frenar la formación.

El tren iba rumbo a Constitución y el hecho se produjo entre Glew y Guernica. Una vez detenido el tren se ve que unos adultos se acercan para llevarse al nene. Adultos que no estaban lo suficientemente atentos para cuidar que ese nene no estuviera jugando sobre las vías y que gracias a la pericia del maquinista no tuvieron que lamentar una tragedia.