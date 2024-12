Los precios de la temporada en la costa argentina están realmente por las nubes, y se podría decir que son impagables. Por eso, muchos turistas ven a Brasil como una buena opción e incluso más barata que la propia Costa Atlántica.

Este dueño de un balneario de Mar del Plata publicó un video en las redes sociales para intentar resaltar la “calidad” de las playas argentinas, pero tuvo polémicos dichos para con las hermosas y paradisíacas playas brasileñas.

“No tienen baño, no tienen hospital, no tienen infraestructura, no tienen servicios”, expresó este hombre al que le debe gustar prácticamente un edificio en la playa.

Aparentemente el muchacho jamás salió de La Feliz y por eso lo están matando con los comentarios en las redes.

Sin embargo el hombre se ha mostrado en las redes viajando por el mundo, y por eso le dan el doble.