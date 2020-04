Una joven de 16 años de San Miguel de Tucumán, víctima de acoso sexual por parte de su abuelo de 71 años, logró registrar uno de los momentos en que era acosada, y tras denunciarlo a través de las redes sociales, el hombre quedó detenido.

La chica quedó en la casa de su padre cumpliendo el aislamiento social, y en ese momento comenzó a sufrir un acoso sexual permanente por parte de su abuelo paterno. Como su papá no le creyó, la madre le compró un celular para que pudiera grabar la situación.

UNA JOVEN TUCUMANA GRABÓ MIENTRAS ERA ACOSADA POR SU ABUELO .

Tras presentar la denuncia en la comisaría de Los Pocitos, la adolescente publicó los videos en su cuenta de Facebook junto a un extenso texto detallando lo sucedido.

“Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video. No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”, escribió la joven.

Apenas se hicieron públicos los videos, el tío fue a rescatar a la chica de la casa paterna, y con la denuncia realizada previamente, tomó intervención la fiscalía de delitos contra la integridad sexual que está a cargo de la Dra. María del Carmen Reuter quien pidió la detención del hombre, que se encuentra detenido actualmente.