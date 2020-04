No es sorpresa que la derecha privilegia lo económico por sobre la salud de la población y es por eso que representantes de ese sector de todo el mundo, incluyendo al expresidente Macri, el negacionista Darío Lopérfido, el economista liberal Roberto Cachanosky, el expresidente español José María Aznar y referentes de la ultra derecha como Mario Vargas Llosa entre otros firmaron una solicitada que cuestiona el accionar de distintos países en el marco de la pandemia por el coronavirus y pidiendo que se levante la cuarentena obligatoria a nivel mundial.

Este es el texto completo del manifiesto y sus firmantes:

QUE LA PANDEMIA NO SEA UN PRETEXTO PARA EL AUTORITARISMO

Los abajo firmantes compartimos la preocupación por la pandemia de covid-19 que ha provocado gran cantidad de contagios y muerte en todo el mundo, y hacemos llegar nuestra solidaridad a las familias enlutadas.

Mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa.

Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia. En las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua la pandemia sirve de pretexto para aumentar la persecución política y la opresión. En España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente. En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el Grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto.

A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado.

Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir. Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte.

Madrid, abril de 2020

FIRMANTES

Vargas Llosa, Mario. Premio Nobel de Literatura, presidente Fundación Internacional para la Libertad (FIL), Perú. Aznar, José María. Expresidente, España. Macri, Mauricio. Expresidente, Argentina. Zedillo, Ernesto. Expresidente, México. Uribe Vélez, Álvaro. Expresidente, Colombia. Lacalle, Luis Alberto. Expresidente, Uruguay. Sanguinetti, Julio María. Expresidente, Uruguay. Cristiani, Alfredo. Expresidente, El Salvador. Franco, Federico. Expresidente, Paraguay. Machado, María Corina. Coordinadora Vente Venezuela, Venezuela. Krauze, Enrique. Historiador, México. Castañeda, Jorge. Ex Secretario de Relaciones Exteriores, México. Savater, Fernando. Filósofo y escritor, España. Escohotado, Antonio. Filósofo y ensayista, España. Edwards, Jorge. Escritor, Chile. Lasso, Guillermo. Candidato a Presidente, Ecuador. Ibáñez, Nicolás. Empresario, Chile. Gutiérrez, Dionisio. Empresario, Guatemala. Larroulet, Cristián. Jefe Asesoría Presidencial, Chile. Roemmers, Alejandro. Empresario, Argentina. Rivera, Albert. Abogado. Ex candidato a Presidente, España. Zanatta, Loris. Historiador, Italia. Vargas Llosa, Álvaro. Escritor y periodista, Perú. Bongiovanni, Gerardo. Fundación Libertad, Argentina. Bullrich, Patricia. Ex Ministra Seguridad, Argentina. Álvarez de Toledo, Cayetana. Portavoz PP, España, España. Álvarez, Gloria. Politóloga, Guatemala. Kaiser, Axel. Analista político, Chile. Ortiz Antelo, Oscar. Senador, Bolivia. Álvarez-Calderón, Diana. Abogada, ex Ministra de Cultura., Perú. Aguinis, Marcos. Escritor, Argentina. Álvarez, Fernando. Fundación Global, Argentina. Benegas Lynch (h), Alberto. Economista, Argentina. Bongiovanni, Alejandro. Fundación Libertad, Argentina. Cachanosky, Roberto. Periodista, Argentina. Castro, Walter. Economista, Argentina. Lopérfido, Darío. Ex Secretario de Cultura, Argentina. López Murphy, Ricardo. Ex Ministro de Defensa y Economía, Argentina. Marty, Antonella. Atlas Network, Argentina. Mitre, Miguel. Empresario, Argentina. Pereyra, Daniel. Empresario, Argentina. Rambeaud, Carolina. Ex-Legisladora, Argentina. Tagle, Manuel. Empresario, Argentina. Kempff Suárez, Manfredo. Académico, Bolivia. Landivar, María Lourdes. Senadora, Bolivia. Beltrão, Hélio. Instituto Mises, economista, Brasil. De Cesaro, Pedro. IEE Porto Alegre, Brasil. Gomes, Ricardo. RELIAL, Brasil. Schüler, Fernando. Consultor, Brasil. Errázuriz, Jorge. Empresario, Chile. Guzmán, Cecilia. G-V gestión cultural, Chile. Kast, Felipe. ex Ministro de Planificación, Chile. Larraín, Luis. ex Ministro de Planificación, Chile. Montes, Leónidas. Economista, Chile. Peñafiel, Renato. Empresario, Chile. Rincón, Rafael. Fundación para el Progreso, Chile. Rojas, Mauricio. Ex Ministro, historiador, Chile. Santa Cruz, Lucía. Historiadora, Chile. Selume, Jorge. Empresario, Chile. Apuleyo Mendoza, Plinio. Escritor, Colombia. Prieto Botero, Marcela. Politóloga, Colombia. Álvarez Araya, Óscar. Ex Embajador, Costa Rica. Egloff, Enrique J. Empresario, Costa Rica. Higaldo, Juan Carlos. Analista político, Costa Rica. Molina y Morejon, Hilda. Médica, Cuba. Montaner, Carlos Alberto. Escritor, Cuba. Valdés, Dagoberto. Think Tank Convivencia, Cuba. Werlau, María. Archivo Cuba, Cuba. Baquerizo, Iván. Empresario, Ecuador. Calderón, Gabriela. Investigadora y columnista, Ecuador. de Ampuero, Dora. Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Ecuador. Chafuen, Alejandro. Acton Institute, EE.UU. Lousteau, Guillermo. Abogado, PhD., EE.UU. Vásquez, Ian. Cato Institute, EE.UU. Murray Meza, Roberto. Empresario, El Salvador.

Aguirre, Esperanza. Ex Presidenta Comunidad de Madrid, España. Arrufat, Miguel. Empresario, España. Bernal, Enrique. Empresario, España. Bernaldo de Quirós, Lorenzo. Economista, Freemarket, España. Bueno, Juan Ignacio. Empresario, España. Cardó, Andrés. Empresario, España. Cortés, Miguel Ángel. Ex Secretario de Estado de Cultura, España. de Azúa, Félix. Escritor, España. Díez, Rosa. co-fundadora de UPyD, España. Elosua, Marcelino. Empresario, España. Fernández-Lasquetty, Javier. Consejero de Hacienda Comunidad de Madrid, España. Hernán, Félix. Empresario, España. Huarte, Juan Félix. Empresario, España. Huerta de Soto, Jesús. Economista, catedrático, España. Izquierdo Juárez, Pablo. Fundación Iberoamérica Europa Cipie, España. Lacalle, Daniel. Economista, España. Marcos Dominguez, Pilar. Diputada, España. Melgarejo, Juan Manuel. Empresario, España. Melián Marrero, Gonzalo. Universidad de las Hespérides y director de OMMA, España. Meseguer, José Luis. Empresario, España. Nasarre, Eugenio. Político, España. Pérez-Castro Ellendt, Enrique. Médico, España. Pomés, Julio. Civismo, España. Rallo, Juan Ramón. Economista, España. Rico, Maite. Periodista, España. Rodríguez Braun, Carlos. Economista, periodista y profesor, España. Schwartz, Pedro. Economista, España. Castillo Arenales, Ricardo. UFM, Guatemala. Cole, Julio H. UFM, Guatemala. Sabino, Carlos. Doctor en Ciencias Sociales, profesor en UFM, Guatemala. Peña Painting, Guillermo. Fundación Eléutera, Honduras. Debenedetti, Franco. Empresario, Italia. Mazzone, Massimo. Empresario, Italia. Mingardi, Alberto. Instituto Bruno Leoni, Italia. Panebianco, Angelo. Politólogo y profesor emérito en Ciencias Políticas, Universidad de Bologna, Italia. Aspe, Pedro. Economista, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, México.

Mercado, Silvia. RELIAL, México. Pantoja, Bertha. Caminos de Libertad, México. Salinas León, Roberto. Atlas Network, México. Van Tienhoven, Alexander. Empresario, México. Valenti, Mario. Empresario, Nicaragua. Vaughan , Barney. Empresario, Nicaragua. Brenes, Roberto. Empresario, Panamá. Rivas, Andy. Consultor, Paraguay. Álvarez, Yesenia. Instituto Político para la Libertad (IPL), Perú. Cateriano, Pedro. Abogado, ex Ministro de Defensa, Perú. Cordova, Daniel. Economista, Perú. Gamarra Ugaz, Carlos. Abogado, ex Ministro de Justicia, Perú. Ghersi , Enrique. Abogado y político, Perú. Huertas, Mávila. Periodista, Perú. Palacios, Rosa María. Periodista, Perú. Vega Llona, Ricardo. Empresario, Perú. Pilip, Ivan. Economista, ex Ministro de Finanzas y Educación, Rep. Checa. Bisonó, Ito. Diputado, Rep. Dominicana. Azzini, Daniel. Empresario, Uruguay. Caumont, Jorge. Economista y editorialista, Uruguay. Loza, Rubén. Escritor, Uruguay. Alfonzo, Rafael. Empresario, Venezuela. Burelli, Cristina. V5Initiative, Venezuela. García Mendoza, Oscar. Empresario, Venezuela. Granier, Marcel. Empresario, Venezuela. Guijarro, Rocío. CEDICE Libertad, Venezuela. Ledezma, Antonio. Exalcalde de Caracas, Venezuela. López Gil, Leopoldo. Coordinador Nacional Voluntad Popular, Venezuela. Mendoza de López, Antonieta. Activista, Venezuela. Polesel, Tiziana. CEDICE Libertad, Venezuela. Zuloaga, Carlos. Empresario, Venezuela. Zuloaga, Guillermo. Empresario, Venezuela.