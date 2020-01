Un caso mas entre tantos, y con la exposición sobre la cultura 'rugbier', empiezan a conocerse más casos de hombres que practican ese deporte, pero que al fin y al cabo son violentos pero no por el juego.

Ahora se dio a conocer el audio que le envía un hombre de la ciudad de La Plata a su expareja luego de que la mujer tomara la decisión de separarse y lo denunciara por reiterados actos de violencia de género.

"No te cago a trompadas por que no puedo. ¿Te quedó claro?", así comienza la grabación en tono amenazante del exjugador del Club Universitario y La Plata Rugby Club. Y continúa: "Anotala: no te rompo los dientes, porque no puedo, pero tengo unas ganas de partirte la cabeza".

"¿Sabés las ganas que tengo de que se te despedace el maxilar? Pedazo de basura, la concha de tu madre. Vos me tenés que esperar, no la oligofrénica de tu mamá. Sorete, salí de Starbucks porque estoy en la puerta, entro y te rompo los dientes, así nomás te lo digo", advirtió el hombre.

Según allegados de la víctima, luego de enviar el mensaje, el hombre fue al lugar, la agarró "violentamente" de los pelos y "la arrastró" por la calle. Después intervino la Policía, que "lo forzó a retirarse".

Fue en ese momento cuando la chica "pidió una perimentral y protección para ella y sus hijos". Sin embargo, la medida nunca se hizo efectiva ya que se desconoce el paradero del agresor y por ende "no puede ser notificado". "Él sabía que al no ser notificado no lo podían detener si violaba la perimetral", señalaron los denunciantes.

El denunciado ya cuenta con frondosos antecedentes, tiene "causas por estafas, robos y violencia". Asimismo el hombre presenta antecedentes por haber atacado a otras parejas, desde piedrazos a la ventana en plena madrugada, escribirle "puta" con aerosol en los vidrios del auto, hasta difamaciones y apariciones en los lugares de trabajo.