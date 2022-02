Mariana Nannis no se calló nada y habló después de que la Justicia imputara y citara a indagatoria a su ex marido, Claudio Caniggia, en la causa que se le sigue por presunto abuso sexual. El hecho investigado habría sucedido en mayo del 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena, según la denuncia que presentó su la madre de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander.

Tras conocerse su denuncia por violación contra su ex Claudio Caniggia, en el programa "Argenzuela" por Radio 10, amplió la informacion con escabrosos detalles.

“Este tipo me tenía amenazada, me decía que iba a terminar muerta, en una zanja, me decía que era amigo de Macri", inició Nannis. "Mi abogado tiene documentos de los golpes que medio este tipo, me pego estando embarazada, hoy yo tendría otro hijo, hacia lo que quería él", continuó.

Sobre los contactos de Caniggia, Mariana reveló: “Él es amigo de todo el mundo. De Macri, de Angelici, por eso yo me fui a Marbella, yo lo único que hice fue que él tenga una familia”.

“Yo dormía en mi casa encerrada en mi cuarto con llave, él me decía que me iba a matar, no solamente a mí, sino también a mis hijos. Desde el principio de la relación él fue así conmigo, una vez me agarro del cuello cuando recién nos fuimos a vivir juntos”, agregó luego.

Además detalló sobre la pérdida de un embarazo por un acto de violencia de género de Caniggia: “En España me empujó contra un auto y me mató a un hijo. Yo hoy tendría un hijo. Me mató mi bebé. El tipo era impune. Total era amigo de Macri, de Angelici, del capo de la Policía. Se me cagaba de risa en la cara”.

Al final de la nota, Nannis sentenció: “Estos personajes no pueden hacer lo que quieren, yo espero que haya justicia".