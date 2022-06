Crudísimo: la declaración y los chats de la nueva denuncia contra Villa

Este viernes se conoció la nueva denuncia contra Sebastián Villa en la causa por violación por la declaración de una testigo, identificada como N.C., que relató ante la Justicia lo que vivió la noche de junio de 2011 en la casa del futbolista, en un country de Canning, supuestamente abusó de una mujer.

N.C aseguró bajo juramento que hubo otra mujer que en ese mismo lugar fue víctima de un intento de abuso sexual. Y se conocieron los chat que entregó.

La denunciante Tamara Doldán N.C.-la nueva testigo-, mantuvieron esta converscación vía chat:

Tamara Doldán: - No tenés idea lo que pasé en esa habitación. Y tener que poner la mejor sonrisa por miedo.

Testigo N.C: - Yo diré la verdad (en respuesta a “No tenés idea de lo que pasé en esa habitación”)

N.C: - Ah, ¿viste qué feo? ¿Te acordás cuando F. te dijo lo que le había hecho? Y vos te hiciste la pelotuda. Te seguiste viendo con él, sabiendo que era un violador.

T.D: - No, yo me puse a llorar peor. Nunca más, jamás lo volví a ver.

Pasajes de la declaración

“Estábamos en el boliche (...) y otra chica que hace presencia con nosotras nos dice que el novio de ella, que sería el Vikingo, estaba en lo de Sebastián (Villa), que podíamos ir, que nos pagaban la presencia y que nos pagan el Uber (...) porque no me acuerdo si había ganado Boca o qué era lo que estaban festejando”.

“Cuando entramos, estaba la casa con música bajita, nos quedamos ahí unos minutos hasta que Sebastián sale de la pieza con Tamara de la mano (...) Ahí con F. como que nos queríamos ir porque la vemos a Tamara que sale con él y notamos como que había una relación y mi amiga ya lo conocía a Sebastián y ya había ido dos o tres veces a su casa. No nos habían dicho que estaba Tamara en la casa”.

“Tamara se le acercaba a Sebastián y este no le daba bola (...) Mi amiga F. bailaba salsa con Sebastián (...) En ese momento me voy para la cocina y cuando vuelvo para estar con mi amiga F., ya no estaba más. Estaba en la habitación con Sebastián. Cuando me doy cuenta no pasa nada porque ella ya había estado con él, por eso no dije nada”.

Después de haber recibido mensajes de WhatsApp de parte de F -que estaba en la habitación con Villa- pidiéndole que vaya, la testigo fue a buscarla: “Estaba el Vikingo, que estaba en la puerta de la habitación. Paso por encima de él (...) Cuando abro la puerta la veo a mi amiga que sale y tenía los ojos todos llorosos (...) En principio iban a tener relaciones hasta que ella le dice que se ponga preservativo y él no quería”.

“Cuando ella sale de la pieza le recrimina al Vikingo y le dice ‘por qué no me abrís si te estoy diciendo que me abras’, a lo que él le contesta ‘vos sabés que yo no los puesto interrumpir’”. “Al salir de la pieza, F. me muestra su bombacha que tenía rota. Eso también lo ve Tamara”.