El crudo relato de la mujer que denunció a Villa: ''Fue la peor noche de mi vida''

Rocío Tamara Doldán, la joven de 26 años que denunció a Sebastián Villa por violación con acceso carnal y tentativa de homicidio, rompió el silencio.

En una entrevista exclusiva con LAM, dio su testimonio sobre el infierno que vivió la noche del 26 de junio del 2021 en la casa del colombiano en Canning. "No sé cómo hace él, cómo puede causar un daño tan gigante y seguir como si nada. O siempre fue así... Me hiere mucho", dijo la joven misionera.

Villa, a juicio oral en septiembre por la denuncia de Daniela Cortés

"Esa noche fue terrible, fue en un lugar donde yo estaba cómoda y con la persona que quería. Y de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos. Fui a un hospital porque me dolía todo el vientre y me costaba muchísimo caminar. Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien cómo y dónde me dolía. Pero sabía que sola en mi casa no podía estar porque estaba mal"

"Puedo soñar con eso y me persigue. Entonces tengo que hacer algo, no puedo arrastrar eso tanto tiempo".

"Estaba muy nerviosa cuando entré a la consulta. También muy presionada por el teléfono porque desde el entorno de Villa me llamaban todo el tiempo. Me llenaban de mensajes con amenazas y pedidos de que saliera de ahí urgente, porque yo les dije que iba a ir al médico. Él también lo sabía (por el jugador)".

"Es una persona insensible, manipuladora, no le interesa nada. Manipula a las personas como a su familia".

"Cuando la médica me atiende y me confirma que no era normal lo que tenía... Es duro decir que la persona con la que estas te violó. La médica me dijo que tenía signos de abuso. Me revisa y me pide los estudios y que haga la denuncia. De hecho, en la revisión que me hizo tenía un poquito de sangrado, estaba golpeada. Le confirme que realmente era así y me largue a llorar con ella":

"Cuando me quiere hacer el estudio del HIV, que es parte del protocolo por abuso, le dije que era mi pareja. Y me respondió que sea o no, esto era un abuso, una violación"

"Si yo no iba al médico, no tendría nada. Entonces, como habían dicho que era una relación consentida, que es obvio de la defensa, no sé qué persona se va al médico después de una relación consentida".

"Siento dolor. Me hiere. Me lastima muchísimo. Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante. Yo no puedo decidir. Lo único que le pido al club, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, eso es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos"

La situación judicial de Villa en esta causa

Está en libertad, claro, sin perjuicio que las fiscales lo puedan citar a indagatoria, si tienen elementos de convicción. Todo después de que el Juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazara el pedido de detención que había solicitado la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría. Y es que según el magistrado, "las pruebas no reúnen, por el momento y a la fecha, la entidad que reclama el artículo 151 del Código Procesal Penal".