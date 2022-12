Momentos antes del gol de Argentina, Lali Espósito, quien se encuentra junto a Marley, vive una situación que, en el momento no percibe, pero queda captada por las cámaras. Un hincha argentino que está detrás de ella se acerca por detrás y le toma un segundo la cintura.

Consultada al respecto la actriz y cantante se mostró muy molesta por lo ocurrido: “Es un mal que sufrimos las mujeres desde que el mundo es mundo. Yo soy sincera, lo último que estoy pensando es en ese hecho”, dijo en diálogo con el notero de Ángel de Brito.

Pero más tarde, el periodista accedió a un mensaje que le mandó el joven, en el que hizo un descargo.

“Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios, es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video”, escribió el joven que no quiso hablar con la prensa.

Y continuó: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí”.