La idea de cambiarle el nombre al día del niño fue simplemente para tratar de hacer algo más inclusiva esa celebración y no referirse sólo a los niños y niñas sino también a niños trans o no binarios o que no se sienten incluídos en ningunod e esos grupos.

En realidad la importancia al cambio se la dan los que se quejan del mismo en lugar de, simplemente, seguirle diciendo día del niño.

Pero lo que llama la atención es que la señora Yanina Latorre sea incapaz de desarrollar una idea sin la utilización de lenguaje soez y absolutamente innecesario.