Yanina Latorre está aprovechando muy bien las vacaciones de Angel de Brito que la dejaron al frente del programa.

Y no porque esté haciendo un buen programa, los números del rating indican claramente que eso no es así o al menos no le resulta atractivo a su público, pero la panelista devenida den conductora se está ahorrando el psicólogo e invitó a una profesional para hacer catársis.

Pero para no sentirse tan sola abrió el juego a que todas las panelistas hablaran de cómo encararon el tema de enterarse que habían sido engañadas por sus parejas.

Obviamente Yanina le dedicó más tiempo a hablar de su tema preferido: ella.

Pero entre confesión y confesión contó que cuando se enteró de que su padre tenía una amante fue hasta la casa de ella, la amenazó de muerte y destruyó la casa… y pensaba continuar hasta que Fernanda Iglesias le advirtió que todos esos hechos configuraban delitos y la señora de Latorre prefirió hacer silencio.