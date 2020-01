A24.com on Twitter

Tatiana, una joven de 17 años que presenció el asesinato de Fernández Báez a la salida de un boliche de Villa Gesell, contó cómo fue el brutal hecho.

La chica de 17 años dijo que los agresores eran varios y que mientras le pegaban, los que grababan gritaban: "dale, matalo".

"Me crucé para internar meterme, me impresionó que haya tantos pibes arengando a la violencia", contó la joven ante las cámaras.

""Eran 5 o 6 hombres pegándole a un joven en el piso mientras le gritaban villeron. Un pibe se acercó a grabar y uno le dijo: "Me lo voy a llevar de trofeo, quedate tranquilo", dijo.

"Me quise meter y no pude. Eran una máquina de golpear.Si los patovicas querían meterse podían. Pero yo soy una piba y no pude", contó.