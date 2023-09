Un ataque en patota, golpes y patadas en grupo, un joven tirado en el suelo. La secuencia, feroz y salvaje, se parece a la agresión sufrida por Fernando Báez Sosa. La diferencia, es que el joven de 22 años de Casilda sobrevivió.

Un joven de 22 años resultó gravemente herido al ser atacado a golpes y patadas por cuatro hombres tras una discusión de tránsito en Casilda, en la provincia de Santa Fe.

Por el hecho los investigadores detuvieron a los agresores pero luego los liberaron, según informaron fuentes policiales. La víctima sufrió heridas en la cabeza y fractura del tabique.

El ataque, que ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del último sábado, causó gran conmoción entre los vecinos de esa ciudad ubicada a 56 kilómetros de Rosario, ya que quedó filmado por un testigo con su teléfono celular.

Las imágenes se viralizaron e hicieron recordar al ataque que sufrió Fernando Báez Sosa en Villa Gesell y que causó su muerte tras una golpiza a la salida de un boliche.

En este caso, la víctima fue Nazareno Urraco, quien según contó a Canal 3 de Rosario, el sábado transitaba en su auto y, al llegar a la zona de Boulevard 25 de Mayo y calle Buenos Aires, otro vehículo lo encerró, situación que lo obligó a realizar una maniobra para evitar un choque.

"Ahí me bajé enojado y los encaré: ‘¿Por qué no manejás bien?’. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. ‘No pasa nada, amigo. Ya fue’, les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar", contó Urraco.