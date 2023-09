Sucedió el domingo, al finalizar la jornada entre Jóvenes Deportistas y 12 de Octubre de Benavídez, disputada en Villa Lugano, por La Liga de Futsal (Futsala), una de las más importantes de Buenos Aires luego de la AFA.

Cuando las casi cincuenta personas, entre jugadores y padres, que salieron del club y se dirigieron hasta el micro, sufrieron “una emboscada de hinchas , dirigentes, delegados de esta institución y muchos vecinos de alrededor”, según denunció el club de zona Norte en sus redes.

Según pudo averiguar Diario Registrado y tal cuentan el informe de C5N, la jornada de la primera ronda del torneo en 12 de Octubre terminó con una pelea a golpes de puño entre padres y dirigentes en plena cancha. Y hubo promesa de venganza.



Las imágenes de aquel partido

El saldo de la pelea: un adolescente de 15 años sufrió un traumatismo de cráneo y un padre la fractura del tabique nasal.

El descargo del club 12 de octubre

“En el día de ayer tras finalizar la jornada que tuvimos vs jóvenes deportistas de visitantes, sufrimos la cobarde emboscada de hinchas , dirigentes, delegados de esta institución y muchos vecinos de alrededor. Los mismos nos esperaron en varios sectores a la salida de su club ( ubicado en lugano 1 y 2 ) dónde nos esperaban con palos , piedras y hasta armas de fuego que ejecutan 4 disparos. Vivimos un verdadero infierno, no respetaron niños , adolescentes, señoras mayores , mujeres embarazadas, les dió igual. debido a esto tuvimos un chico de 15 años con un severo traumatismo de cráneo con perdida de cocimiento, fue internado al igual que un papá que sufrió la ruptura del tabique nasal . Vivimos un verdadero infierno,uno de los chicos de 4ta división le pusieron un arma en la panza amenazandolo que lo iban a matar a todos, esperemos que desde el lado de la liga @futsala.ok y el poder judicial se haga justicia para que esté acto de cobardía no quede impune”.