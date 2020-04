Nadina on Twitter

El actor argentino Ricardo Darín participó en el programa Lo de Évole a través de videoconferencia para analizar la situación que se está viviendo por la crisis del coronavirus.

"No soy muy optimista pero trato de ser positivo. Es difícil mencionar algo bueno hay mucho dolor muchas pérdidas. Lo único que aparece es el contacto, el mantener largas horas codo a codo y bregar por lo mismo. En España hay un frase que se dice mucho y yo me la he robado. Cuando llueve nos mojamos todos. Ahora nos está lloviendo a todos. En algunos casos espero que puede servir para ponerse en el lugar de los demás y entender a los demás en vez de criticarnos, quienes somos que cosas nos gustaría cambar pidiendo peor lo están pasando".

Ricardo aseguró también que: "La estupidez, esto me inquieta desde hace décadas. Estupidez de cometer errores que cuesta vidas. La estupidez de los necios que se distraen con teorías conspirativas. Hay una profunda desigualdad en el mundo y la vamos a sentir en forma dolorosa. La acumulación de la riqueza hay gente que se está haciendo multimillonaria por esto."