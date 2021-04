"Diego estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado", asegura Matías Morla en una entrevista a América TV, que verá pantalla el lunes próximo, pero que el canal anticipó.

Las declaraciones del abogado de Diego sumarán un nuevo capítulo a la guerra dialéctica que mantiene con Dalma y Gianinna.

Otro pasaje: "A mi en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh".

Y remata: "¿Sabés lo que me decía Diego? 'Me saludan por Twitter y no me vienen a ver'. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, robado".