La modelo y conductora lucha por la tenencia de sus dos hijos, Mateo y Rocco, en medio del trámite de divorcio. En ese marco, reveló el terrible momento que atraviesa la relación con su expareja, Claudio Contardi, a quién denunció por corrupción de menores.

"Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo”, contó Julieta Prandi en una entrevista con Viviana Canosa, junto a su abogada Ana Rosenfeld.



Prandi contó además que los niños no quieren ir con su padre el día que les toca, pero que el juez no lo impidió, de modo que los protegió ella como pudo. Así, precisó en su doloroso relato: “No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo. Mateo me decía que lo dejaba con la niñera en el shopping todo el día dando vueltas, desde las 12 hasta las 20, y que el padre se iba".

La conductora reveló que esta semana sus hijos declararon ante la Justicia. Y añadió: "Mis hijos en vez de merendar en casa, mirar dibujitos o hacer la tarea como cualquier chico, se la pasaban todo el día en un shopping yirando y Mateo me decía que no quería ir más que estaba cansado. No tienen una vida sana. El padre le compró un celular, pero Mateo no puede llamarme ni agendarme, lo tiene prohibido. No les deja que hablen conmigo y les dice lo que tienen que decir”.

En su pesadilla, Julieta remomoró cuando comenzó todo: "En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos. Además, los obligaba a llamarme ‘la puti…’ y ‘la tilinga’ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera”.