Si bien todavía no está permitido dentro de las actividades habilitadas, un grupo importante de propietarios de canchas de fútbol recreativas volverán a abrir.

Mauro Chávez, vocero de la cámara, anunció que cerca de mil espacios abrirán sus puertas. "Nos arriesgamos a las multas, pero la realidad es que estamos endeudados, ayer cumplimos 200 días sin trabajar y nuestros empleados necesitan darle de comer a sus familias", justificó Chávez en radio Metro.

La pandemia por el coronavirus provocó trastornos en muchas actividades, en especial las que implicaban el contacto físico entre personas y en espacios cerrados. Pero algunos deciden que es momento de tomar la iniciativa pese a que no está la habilitación oficial.

"Hay muchos complejos que tienen trabajo informal y los empleados no reciben ningún tipo de ayuda más que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o lo que le pague el lugar", justificó el vocero.

Según Chávez, la actividad al aire libre conlleva "poco riesgo de contagio"

"No hay tanto contacto con los otros en el fútbol, uno juega mentalizado de no juntarse al otro, después de tanto miedo y pánico", aseguró y añadió que actualmente muchos "empezaron a jugar al fútbol en las plazas".



"Hicimos nuestro reclamo en la quinta presidencial de Olivos y en el partido bonaerense de La Matanza para comenzar a abrir", dijo Chávez, tras afirmar que "en uno de los complejos venimos jugando hace tres meses, sin vestuario, y no me enteré que se haya contagiado alguien".



Y agregó: "Nos piden un protocolo largo y bien hecho, pero no vas a saber nunca si el contagio fue en una cancha o en un supermercado".

Según el el periodista Lucas Ferella del sitio local N3F, en el AMBA habrá un protocolo informal que consta de los siguientes pasos:

1- Se les toma la temperatura a todos antes de entrar.

2- Todos ingresan con barbijo hasta que jueguen.

3- Solo ingresan los 10 jugadores al complejo.

4- Se tienen que limpiar la suela de los pies en las alfombras.

5- Solo ingresan al complejo en su horario de juego. Al terminar se retiran, no pueden quedarse en el lugar.

6- Baños/Vestuarios/duchas/Canillas: prohibido su uso.

7- Ya tienen que venir cambiados.

8- Cada jugador debe firmar una declaración jurada antes de jugar.

9- Se abona antes de jugar.