El Real Madrid, club más poderoso del mundo, no acepta un no, ni que un jugador no acepte jugar en sus filas. Se llama Facundo Campazzo o Pellistri, la joya uruguaya de 18 años que dejará Peñarol.

Sí, pero según Don Balón, para jugar en Olympique de Lyon. Florentino Pérez quería repetir la fórmula del éxito que tuvo la contratación de Federico Valverde. Es decir, comprarlo y cederlo a su filial para que complete su crecimiento.

Parece que el pibe quiere seguir jugando y además, el Lyon ofreció 6 millones de euros por el 60 por ciento de su pase.

Los directivos de Peñarol pretenden firmar el acuerdo y que el jugador se quede hasta fin de año.