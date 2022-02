Martín, el hermano de Betiana Rossi, la mujer que estaba desaparecida desde hace 19 días y fue encontrada con vida en Escobar, admitió en C5N estar “feliz” por la noticia y que “siempre sentí que estaba viva”.

"Estoy temblando, estoy feliz. Yo les voy a informar todo, denme tiempo para encontrarme con ella. Yo lo sentía que estaba viva", aseguró su hermano.

"De corazón gracias a todos", expresó el hermano que no dejó de repetir la felicidad que siente por la aparición de Betiana. "Siempre tuvimos esperanza. Yo creo en Dios, me lo decía el corazón y no me equivoqué".

La mujer fue hallada en unas cabañas en construcción ubicadas en un camino interisleño, cerca del puerto de Escobar, luego del llamado de una persona que alertó que una mujer que no conocía se refugiaba en el lugar.

Con este dato, personal del destacamento de Islas comenzó una investigación en el lugar, hasta que encontró a la mujer, que fue reconocida como Betiana, aunque indicaron que llevaba otra vestimenta y que se la notaba desmejorada.

Al respecto, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo al canal de noticias C5N: "El viernes sabíamos, por la experiencia, que este fin de semana largo, con el movimiento de personas, la íbamos a encontrar".