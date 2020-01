Walter Queijeiro volvió a estar en el foco de la polémica y fue muy cuestionado en las redes sociales luego de brindar una entrevista en el ciclo radial "El Show del Espectáculo", que conduce Ulises Jaitt, luego de cuestionar, nuevamente, la identidad de género de Florencia de la V.

"Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre", soltó el periodista, quien anteriormente había tenido un fuerte cruce con Pablo Goycochea, marido de Flor, por un comentario que hizo en 2012 al señalar que la conductora no era mujer: "tuve un problema con el marido de Flor de la V, que me desafió a pelear".

Por otro lado, tras ser consultado sobre la Educación Sexual Integral -ESI- en las escuelas, dijo: “La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar. No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria”.

Esta no es la primera vez que el periodista causa revuelo por sus comentarios. En 2016, a través de su cuenta de Twitter, realizó un comentario sobre la vestimenta de las mujeres que dio mucho que hablar. "Chicas: si se ponen calzas y se atan un buzo en la cintura, directamente, no usen calzas!", escribió.