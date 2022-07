Por estas horas, casi no hay portal de noticias de habla hispana que no tenga en su portada la nota sobre las declaraciones del cantante Julio Iglesias sobre los memes con su imagen.

Pero lo curioso es que, en realidad, se trata de una nota hecha en 2015. Sí, hace casi siete años los memes sobre la llegada de Julio ya daban vueltas por las redes. Lo curioso es que cada invierno (o verano, según la parte del mundo), vuelven a brotar como si se trataran de algo novedoso.

Es por ello que, ante la desmemoria masiva sobre el chiste, bien vale una declaración periodística que nada tiene de 'novedosa'.

"Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos", dijo Iglesias a la revista “¡Hola!”, en 2015.

En la nota agrega que "De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa". Y continúa: "No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.

Lo curioso es que no sólo que no se sabe el autor de los memes, sino que continúan repitiéndose años a año como si se tratara de algo nuevo. 'El público se renueva', diría nuestra diva.

"¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas". "Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida", sentenció Iglesias sobre los jóvenes que hoy ya tienen 22 años.