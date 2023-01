Un caso que conmociona y generó alto impacto en la sociedad, es el de la mujer que fue detenida en Los Hornos, acusada de golpear brutalmente a su bebé de un año y nueve meses.

La tía del menor logró filmar las agresiones y radicó la denuncia, pero relató que ahora recibe amenazas de muerte contra ella y contra sus hijos.

En tanto, la agresora quedó en libertad mientras continúan las investigaciones debido a que es menor de edad, ya que tiene 17 años.

El nene, en tanto, fue trasladado a un hogar que depende de la Dirección de Niñez y Adolescencia de La Plata hasta que la Justicia defina con cuál de sus familiares vivirá.

"Yo no podía seguir permitiendo eso porque era muy fuerte, mucha violencia hacia una criatura muy inocente que no tenía por qué estar pagando los errores de nadie. Le pegaba por cualquier cosa", aseguró la denunciante a C5N.

"Estoy recibiendo amenazas de ella, grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia", agregó Giuliana, madre de dos mellizos de la misma edad de su sobrino.