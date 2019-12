La Cámara Federal imputó a Orly Terranova por el presunto apriete para quedarse con los medios de Cristóbal López, Grupo Indalo.

El fiscal Guillermo Marijuán ya lo había imputado junto con Ignacio Rosner pero la jueza María Servini lo incluyó como testigo. Según informó C5N, la Cámara revirtió esa decisión y lo volvió a imputar.

De Sousa ante el juez Javier Cosentino dijo en ese momento que Macri era el jefe de una asociación ilícita para quedarse con sus empresas. "Si usted me va a censurar no hay problema, no hablo más", lo dijo De Souza y Consentino accedió entonces a que continúa con su relato.



La Sala II de la Cámara revocó esa decisión firmada por la jueza Servini quien “rechazó la imputación” contra Terranova y había dispuesto mantener el estatus en que había sido convocado a declarar, es decir en calidad de testigo. El fiscal Marijuán apeló esa resolución.

La Cámara ahora le dio la razón al fiscal Marijuán. El fallo es clave porque se trata de una de las causas que compromete al entorno de Macri y su mesa judicial. Para los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, es correcta, al menos por ahora la imputación que realizó el fiscal.