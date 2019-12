“El test de alcoholemia dio negativo, pero correspondía su arresto porque fue un delito en flagrancia”, indicaron fuentes policiales con respecto al ataque a la policía.

El hecho ocurrió el sábado, luego del choque entre un Audi y una moto Honda 125cc en una esquina de la ciudad de San Nicolás. Al lugar llegó un patrullero en el que iban la oficial Jenifer del Rosario Correa y su compañero.

Mientras los dos policías hablaban con los involucrados en el choque junto a la moto, que estaba tirada en el piso, el conductor de la Honda, un vecino del lugar identificado como Daniel Alvarez, de 43 años, le dio un cachetazo a la oficial.

“Sos una maleducada”, le gritó el agresor. Ella lo interpeló con un "¿qué hacés? ¡Qué me pegás!” y le devolvió el cachetazo, no una, sino dos veces. “El maleducado es usted. ¿Quién se siente usted para pegarme a mí? Usted me pegó primero, pégueme”, lo enfrentó con los puños en guardia.

Alvarez fue detenido por los oficiales que llegaron en otro patrullero y por orden de la UFI N°2, a cargo de la fiscal Franca Padulo, quien luego de notificarle los cargos de lesiones culposas y resistencia a la autoridad, ordenó la liberación del acusado.