Visiblemente sedado el conductor de Morfi no quiso o no pudo contestar las preguntas del cronista que parecía buscar una primicia donde no la había.

Mammón no contestó nada sobre el mensaje de Lucan Benvenuto y tampoco aclaró por cuánto tiempo estará fuera del país.

Lo cierto es que esta situación no le estaba haciendo bien y desde la denuncia vivía recluído en su casa por lo que tomó la decisión de irse lejos.