El intendente de Juntos por el Cambio de la localidad bonaerense de Rauch, Maximiliano Suescun, protagonizó un papelón días atrás al denunciar una fiesta clandestina en la que, luego se enteró, estaba su propia hija.

El jefe comunal dio aviso a los efectivos y además notificó al Juzgado de Faltas sobre la celebración con el objetivo de que las autoridades intervengan, y luego del procedimiento, se enteró que una de sus hijas se encontraba en el festejo, según la agencia Télam.

“Todos saben que mi hija participó en este evento, que no debió haber ocurrido y que estuvo muy mal. Quiero decirles, como dice la canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Yo tengo cuatro hijos y mis hijos se pueden equivocar igual que todos. En todo caso, la culpa más grande que tienen es de tener el papá intendente, pero no lo eligieron”, argumentó Suescun.

En la actualidad Rauch, una localidad ubicada en la parte centro este de la provincia de Buenos Aires, se encuentra en la fase cuatro de la cuarentena por lo que los eventos sociales no están autorizados. A la fecha, la localidad cuenta con 27 casos de coronavirus.