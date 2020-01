A post shared by Eli Trimarchi (@elitrimarchi) on Jan 18, 2020 at 5:21pm PST

El hombre comenzó a insultar a un grupo de manifestantes de la comunidad LGBTQI+ en Mar del Plata y fue escrachado, tal como se ve en el video.

Por eso, Estanislao lo publicó en sus redes sociales intentando sumar una voz más contra estos lamentables episodios que aún hoy persisten.

Pero también arremetió contra sus seguidores: "Métanse estos mensajes en el orto, la homofobia no se tolera”.

Estanislao publicó: "Chicxs, porfa no me respondan la historia del homofóbico diciéndome que ‘es un puto reprimido’ o que ‘tiene la cola llena de dudas’. No se metan con la sexualidad de la gente, el problema no es si sale o no del clóset. A mí no me interesa su intimidad o lo que le guste. El problema es que esa reacción es violenta y la violencia contra lxs LGBTTTIQQA+ es lo que ha causado todas las muertes de hermanxs. Ellxs se meten con nuestras sexualidades y/o géneros porque son violentxs. No seamos igual de violentxs”.

Recordemos que la manifestación se dio por un episodio de discriminación contra una pareja gay que se dio la semana pasada en ese balneario de La Feliz.