Si a alguien le quedaban dudas de la mala leche del canal de Macri para con los más humildes no tiene más que ver este corto segmento que deja las cosas en claro.

Eduardo Serenellini dio un desagradable discurso que, además, no es cierto. Según este "periodista" las zapatillas más caras se venden en los lugares más humildes. No hace falta siquiera hacer un análisis para saber que esto no es cierto.

Pero este desagradable sujeto fue aún más allá y aseguró que los chicos llegan con el bollo de dinero dando a entender que su origen es el robo.

Tal vez no esté tan alejado de la realidad lo que supuestamente le dijo un sociólogo al periodista estigmatizador de que lo más humildes se compran zapatillas caras, sin dudas no son las más caras y obviamente no todos las pagan con dinero sucio.

Si así fuera, ¿no sería más fácil robar el local de zapatillas?