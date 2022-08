En una curiosa reflexión sobre los problemas de los hombres para relacionarse con mujeres, el cantante se quejó de las mujeres que llaman al 911 cuando un hombre les dice que quiere "quitarles la ropa". El argumento incluye una suerte de cuestionamiento contra la mujer por sí querer que eso suceda en determinados casos.

"Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado, porque nos portamos mal", dijo Arjona y agregó que eso pasó en los '90 "Todo ese poder masculino se fue por la borda, perdimos todo"-

Tras cual el cantante hombre afirmó desde el escenario donde los escuchan miles de personas que los hombres están "en el último de los escalones sociales, mucho después de las mascotas".

"Escuché la semana pasada a una señora en un programa importante calificar a los hombres abiertamente como cavernícolas descerebrados (...) vaya a decir usted descerebrado a una mascota y le quitan el trabajo, pero con los hombres no pasa nada", se quejó.

Arjona y la "dificultad" para acercarse a mujeres

"Si nos merecemos cierta cosa va siendo hora de suavizar la situación, porque lo único que tenemos hoy es una dificultad para acercarnos y eso no le conviene a nadie", reclamó el guatemalteco.

Respecto a la dificultad para seducir mujeres, Arjona apuntó que "en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que les gustan y están los que no les gustan". Más adelante, lamentó que los varones no pueden saber a qué grupo pertenecen y quedan expuestos a ser rechazados.

"Usted está en un boliche sentadita, viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina (...) entonces usted se mete en el chat con las amigas y les dice 'acabo de conocer a un hombre salvaje, pero tierno, las dejo y me voy con él'", relató.

Por el contrario, "si viene un hombre que es del grupo que a usted no le gusta (...) usted le dice deme un momentito y llama al 911", continuó. Enseguida cerró su monólogo y compartió una incógnita que lo inquieta: "Como hago yo para tener el valor como compositor de gritar a los cuatro vientos cosas como: 'No es ninguna aberración sexual/ Pero me gusta verte andar en cueros/ El compás de tus pechos aventureros / Víctimas de la gravedad'".