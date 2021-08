“¿Por qué me operan a mí y me mandan el call center? ¡Durante 6 días con el hashtag ‘la pet... de Presidente’! ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, enfatizó y siguió: “¿Ustedes qué piensan que yo fui a hacer a las once y media de la mañana?. Yo no tengo relación con el Presidente ni soy amiga”, se descargó Florencia Peña este lunes en su programa tras la operación Olivos.

Los medios hegemónicos presentaron la lista de los muchos actores que ingresaron a la quinta presidencial en mayo del 2020 como si se tratara de reuniones clandestinas, y lo más grave, el trollerío en redes hizo tendencia #ElGatoDeAlberto durante todo el fin de semana.

Allí, Florencia fue víctima de miles de insultos y descalificaciones por redes sociales; este lunes hizo su descargo visceral.

“Yo fui como fueron tantos. ¿Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres? ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y sí conmigo? ¿Por qué tratan así a las mujeres y son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son?”, se preguntó enojada.