El conductor de LN+, Hugo Macchiavelli, intentó calmar al doctor Zin que había perdido su habitual tono campechano y estaba echando llamas por la boca al apuntar a la reconocida patóloga Marta Cohen: “Intento poner un manto de realidad a las cosas porque usted se vuelve a Londres y yo me quedo acá”.

Pero recibió una respuesta académica que lo puso en su lugar: "Yo soy argentina y hablo por mi país porque me considero argentina. Vivo físicamente allá y espiritualmente acá. Uno tiene que pensar hacia donde quiere ir y poner metas y con ellas tratar de llegar. No hay que decir esto no se puede hacer en este país”.

Ante el empecinamiento del doctor Claudio Zin, quien se vio empequeñecido ante los laureles de su invitada y recurrió al argumento del que 'conoce el territorio', hasta Macchiavelli se sumó y comparó a nuestro país... con Africa.