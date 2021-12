"Estuve pensando en lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir. No voy a dejar que nada ni nadie frustre nuestros sueños y voy a seguir. Les dejo un consejo, que sigan para adelante, que no dejen que nadie los frustre. Una discapacidad no nos hace menos ni más. Les agradezco y les mando un beso a todos", dijo el niño en un video de menos de 45 segundos.

Joaquín Nahuel tiene once años, es de General Rodríguez y a fuerza del amor y la pasión con la que se dedica a hacer pasteles, enamoró a todo el país.

Lamentablemente los odiadores de siempre dejaron comentarios desagradables contra el menor de edad y pocos días atrás su mamá contó que estaba tan dolido que habían decido dejar de usar la cuenta.

Sin embargo, hoy tuvimos la buena noticia de la vuelta de Joaquín a la red social del pajarito. Eso sí, al menos por ahora su cuenta tiene el 'candado', es decir que su contenido no puede ser difundido ni compartido por otros usuarios de la propia red.