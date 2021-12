Todavía hay quienes no terminan de completar su diagrama de vacunación. Algunos porque se manifiestan en contra de aplicarse las vacunas contra el Covid por diferentes razones: teorías conspirativas, desconfianza, o miedo. Otros no lo han hecho por temas más banales como creencia de que no es necesario, de que la pandemia ya terminó, o simplemente por pereza.

Nicolás Kreplak insistió con la necesidad de que la gente se vacune, y recordó que los centros vacunatorios de la Provincia de Buenos Aires están abiertos para que el que quiera se acerque y pueda vacunarse.

Pero además adelantó cuáles serán los beneficios que traerá aparejado el estar vacunado una vez que se implemente el Pase Sanitario.