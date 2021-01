Reporte Fútbol on Twitter

"¡El mejor año de mi vida plasmado en la piel ! No existe nada más lindo que recordarte con esa sonrisa que tanto te identificaba y obviamente el honor que me genera poder haberte hecho “la canción llamada 'PALABRAS DEL 10'. Agradecerle a @yeyo_tattoos que me parece que tatúa poco", escribió el jugador en su cuenta de Instagram reconociendo el gran trabajo del tatuador.

Dalma Maradona se quedó impactada con la obra de arte y dio su opinión, no sin dejar de agradecer el amor de todo Gimnasia y Esgrima por su padre.

“@LuciaColautti @gianmaradona @IosuMardones10 Bueno, AMO ESTO! Al que se lo tatuó, al que lo tatuó y a todos los lobos por ese amor para mi papá! Es impresionante!”— Dalma Maradona on Twitter Link Dalma Maradona on Twitter

Tanto Dalma como Patricio Monti hicieron especial hincapié en el trabajo del Yeyo, uno de los mejores especialistas en realismo a color del país que hace unos meses ya nos había impactado por la calidad de su trabajo en el brazo de Mayra Mendoza.

Pero Pato Monti no sólo es jugador de fútbol sino que también rapea y a pedido de Diego le escribió este tema para su último cumpleaños.