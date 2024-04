El conductor, Juan Pedro Aleart, protagonizó un relato terrible sobre su historia de vida al revelar que su padre, portador de VIH, abusó sexualmente de él y sus hermanos, y que también ejerció violencia física y psicológica contra todos.

Después de exponer su situación, el futbolista Ángel Di María le escribió unas sentidas palabras y generó una reacción de agradecimiento por parte del periodista.

"Hola Juan. Primero que nada decirte que Jor me contó que estuviste hablando y nada me contó quién eras y que jugábamos juntos cuando éramos chicos. Cuando me contó, me acordé de esos momentos cuando éramos chicos. No cambiaste nada", comenzó el mensaje del histórico jugador de la Selección.

Además, el jugador de Benfica, le brindó su apoyo y resaltó la valentía de Aleart: "Después escribirte por los huevos que tenés de haber podido contar todo eso. De poder salir de esa oscuridad. Me pone feliz que así sea y que hoy poco a poco estés mejor y más feliz, después de todo ese horror".

El periodista compartió las palabras de Di María con sus seguidores y le agradeció el gesto tanto a Fideo como a su esposa, Jorgelina Cardoso: “Gracias de corazón”