"Lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la Costa y me agarré Covid-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía", relató Casalnovo, notablemente agitado y angustiado.

Y continuó: "No tengo olfato, no tengo gusto. Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Solo hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden; para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo".

Casalnovo terminó su mensaje pidiéndole a sus amigos que se cuiden mucho y que no sabe si volverá a verlos.