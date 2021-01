Sergio Chouza on Twitter

Nadie le pudo haber pedido tanto. A nadie se le hubiera ocurrido decir una pavada de este calibre. Pero Tato Young logró superar las expectativas y dijo la ridiculez más grande que se había escuchado hasta el momento sobre la vacuna.

Young no sólo puso en duda el prestigio de un laboratorio de prestigio internacional como el Gamaleya sino que no tuvo inconvenientes en tirar la ridícula teoría de que la segunda dosis de la Sputnik V no existe.

Tato Young le clavó una puñalada certera a lo que hasta ahora conocíamos como periodismo.

“@elbosnio @SergioChouza No nos sale una conspiración bien. Ellos nos descubren en todas”— Juanjo on Twitter Link Juanjo on Twitter

“@SergioChouza que afortunados algunos que puedan hoy tener un trabajo, ganar muy bien y tan solo tienen que pararse frente a una cámara a decir lo que se les ocurra, sin medir ningún tipo de consecuencias y sin tener que salir a pedir perdón si sus dichos llegaran a ser falsos, afortunados?”— JUAN PABLO BORSSOTTO on Twitter Link JUAN PABLO BORSSOTTO on Twitter

“@SergioChouza ¿Como hay gente que los sigue mirando cuando semana tras semana se caen todas sus mentiras?? ¿Tan boluda es la gente??!”— GABRIEL TAYL0R on Twitter Link GABRIEL TAYL0R on Twitter

“@SergioChouza ...no será que en realidad están pensando en una invasión marciana y se están atajando... 🤦‍♂️”— Piolin de Macrame on Twitter Link Piolin de Macrame on Twitter

“@SergioChouza la verdad, harto d éstos monitos, operadores irresponsables, mala leche, mentirosos, con aire en un canal q mide 0 puntos y creando relato para 4 viejas... Ley de Medios YA y que vaya en cana por mentir...”— Fena Sua on Twitter Link Fena Sua on Twitter

“@SergioChouza Ok, pero que dice este tipo hoy? o sea....uno dice una burrada en el trabajo o entre amigos y pide perdón....lo gastan.....pero este tipo que hace el próximo programa??? eso no entiendo..”— noel ventura on Twitter Link noel ventura on Twitter

“@SergioChouza No será que los rusos le vendieron la 2a dosis a unos alienígenas que la quieren por las dudas que en su planeta aparezca el Covid...?”— Eduardo Lanzi on Twitter Link Eduardo Lanzi on Twitter

“@SergioChouza No sé dará cuenta que queda como un ignorante.”— Rolo 💥🇦🇷 on Twitter Link Rolo 💥🇦🇷 on Twitter