La madre del músico Santiago "Chano" Charpentier formuló este lunes un llamado público para modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, durante una jornada de reflexión en el Senado, al cumplirse 11 años de la sanción de esa norma, la cual establece que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental.

La mujer realizó su pedido en medio de la situación de salud que atraviesa su hijo, quien fue internado nuevamente por su adicción a sustancias psicoactivas, .

Marina Charpentier consideró ante los legisladores, especialistas y familiares de personas que padecen adicciones y consumos problemáticos de sustancias psicoactivas que debe ser reformulado el artículo 20 de la Ley de Salud Mental, el cual sostiene que "la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios".

“Mi hijo tiene 40 años y hace 20 que sabemos que es adicto y damos esta batalla. Hace 20 años que yo no tengo un sábado en paz, que no puedo dormir con el teléfono apagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente. No sé si cuando amanece va a estar vivo”, expresó la mamá del artista.

Su hijo se encuentra internado en la Clínica Avril para continuar con su tratamiento contra las adicciones. Fue trasladado hasta allí desde el Sanatorio Otamendi, a donde había ingresado hace una semana por un cuadro febril y una afección pulmonar.