La actriz usó este martes sus redes para defenderse de las críticas que recibió por haber aceptado vacunarse con la Sputnik V contra el COVID-19. Moria explicó que es mayor de 70 años y denunció ser víctima de discriminación.

El debate surgió porque si bien Casán no es personal de salud, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, argumentó que vacunar a personas famosas puede ayudar a concientizar y generar confianza en la población más reacia a recibirla la vacuna rusa contra el coronavirus.

"Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como ésta, donde el mundo está paralizado por el COVID 19", comienza su descargo en Twitter.

Y sigue: "Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar, porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Pero parecería que la tengo, si no no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional".

"Comen muchas familias, pero necesitamos estar sanas y protegidas para estar todas las noches en un escenario y en mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo", comentó al considerar que de su salud depende la puesta en escena de la obra Brujas, que le brinda trabajo a muchas personas..

“#Besito de desprecio para todes, a quienes les quepa el sayo y a los que no que creo son mayoría, los espero en Brujas que estamos agotando localidades ó el aforo, o sea la capacidad teatral 🙉🙈🐵💣🙏”— Moria Casán on Twitter Link Moria Casán on Twitter

Y concluyó, con su estilo: "Se me trata con prejuicios, ¿se me estigmatiza por ser famosa? ¡Cuánta ignorancia! Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos, y de colgarse de mi fama que para ustedes no representa nada porque si consideran que un famoso no representa nada, ¿para qué hablan y usan mi imagen? Usen la de gente anónima que ustedes que son tan éticos andan con GPS para encontrarla".