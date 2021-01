Salieri de Nik on Twitter

En una simple captura de tres titulares de Clarín queda claro para qué lado "juega" el diario.

Pero vamos a analizar o contestar algunas de las incógnitas que plantea el diario.

1: ¿Por qué las vacunas rusas se traen en aviones de Aerolíneas Argentinas?

La respuesta es fácil, porque el macrismo no logró desintegrar la empresa y por suerte tenemos una aerolínea de bandera para trasladar las vacunas bajando considerablemente los costos.

2: En Rusia admiten demoras en la producción de las vacunas.

Otra fácil, la gran demanda de vacunas a nivel mundial produjo que no Pfizer, no AstraZeneca ni Moderna ni Gamaleya puedan cumplir en tiempo y forma con la alta demanda. No es un problema de Rusia ni de la Sputnik sino un tema de oferta y demanda. Pero, claro, Clarín sólo habla de los problemas de Rusia.

3: Grupo privilegiado: ¿Quiénes son los argentinos que están recibiendo la vacuna de Pfizer?

Esta es la más fácil de todas. En principio no son privilegiados por recibir la vacuna de Pfizer sino por recibir una vacuna contra el COVID, cualquiera sea. Pero los argentinos que están recibiendo esta vacuna son los que pusieron el cuerpo para formar parte de la tercera fase de la vacuna y por eso tienen prioridad para recibirla. La gente que participó de la tercera fase con doble ciego y recibieron el placebo tienen la prioridad de recibir la vacuna. No son "privilegiados" sino gente que decidió hacer su aporte a la ciencia.